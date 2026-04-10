Mesagne – Torna il “Mercatino del Cucito”: la solidarietà della Casa di Zaccheo nel cuore della Festa di Mater Domini

In occasione dei solenni festeggiamenti in onore di Mater Domini, il laboratorio sartoriale della Casa di Zaccheo è lieto di annunciare l’apertura del consueto Mercatino del Cucito. L’evento, che celebra l’artigianalità e il valore del lavoro manuale, si terrà presso il piazzale di Mater Domini nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 aprile. Il mercatino rappresenta il culmine dell’impegno delle volontarie e dei volontari che, durante tutto l’anno, realizzano creazioni uniche: manufatti tessili, ricami e oggetti d’artigianato che fondono tradizione e creatività. Un gesto di cuore per i più fragili Oltre al valore estetico e culturale delle opere esposte, l’iniziativa si pone un obiettivo nobile: l’intero ricavato della vendita sarà destinato al sostegno dei più bisognosi assistiti dalla Casa di Zaccheo. Partecipare al mercatino significa dunque non solo portarsi a casa un pezzo unico, ma contribuire direttamente alle opere di carità e assistenza sociale che la Casa porta avanti quotidianamente sul territorio. Orari e appuntamenti Il mercatino sarà aperto al pubblico con i seguenti orari: • Sabato 11 Aprile: dalle ore 17:00 alle ore 20:00 • Domenica 12 Aprile: dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 21:00 L’invito è esteso a tutta la cittadinanza e ai visitatori della festa: un’occasione per riscoprire la bellezza del fatto a mano e per sostenere chi, in questo momento, attraversa situazioni di difficoltà. “Vi aspettiamo con le nostre creazioni uniche per trasformare un piccolo acquisto in un grande gesto di solidarietà.”