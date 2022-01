MESAGNE – ULTIMI GIORNI PER L’ISCRIZIONE AL “FERDINANDO”

ULTIMI GIORNI DI ISCRIZIONI AL FERDINANDO

In considerazione che le iscrizioni online alle scuole superiori scadranno il 28 gennaio pv, l’IISS Epifanio Ferdinando è a disposizione per guidare i genitori in questo importante compito.

Ogni mattina dalle ore 8.30 alle ore 13 nei suoi tre plessi, del Liceo Scientifico (in via Eschilo), del Tecnico Economico e del Liceo Coreutico (in Via Damiano Chiesa) e del Tecnico Tecnologico (a San Pancrazio Salentino in via Grazia Deledda) la scuola sarà a disposizione dei genitori per le informazioni utili per compilare la domanda di iscrizione.

In più, in orario pomeridiano, la scuola sarà a disposizione dei genitori solo presso la sede centrale del Liceo Scientifico, secondo il seguente orario: