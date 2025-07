Mesagne – Un defibrillatore in ricordo di Matteo Asparra

A più di tre mesi dalla tragedia che ha colpito il 23enne Matteo Asparra, morto per un improvviso arresto cardiaco il 25 aprile scorso, il suo ricordo continua a germogliare e a dare frutti. La sua vita, spezzata troppo presto, ha lasciato un segno profondo non solo nei luoghi che frequentava, ma anche nel cuore di cinque persone che oggi hanno una nuova speranza grazie alla sua scelta di donare gli organi.

Matteo, infatti, era iscritto all’Aido e aveva confermato la volontà di essere donatore anche in Comune, al momento del rilascio della carta d’identità. Una decisione consapevole, maturata in vita, che la famiglia, papà Marcello, mamma Anna, il fratello Alessio e la cognata Brenda, ha voluto rispettare con amore e coraggio, permettendo che il suo ultimo gesto fosse un dono di vita.

Il 30 giugno, a poco più di due mesi dalla tragedia, gli amici hanno scelto di onorare la memoria di Matteo con un’iniziativa speciale: l’acquisto e l’installazione di un defibrillatore nella piazza di Mesagne dove il giovane trascorreva tante serate in compagnia. Un gesto concreto di affetto e di prevenzione, affinché da quel dolore possa nascere protezione per altri.

«Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno voluto e vogliono bene a Matteo – scrive la famiglia in una nota –. Dai parenti che ci sono stati e ci stanno accanto nei momenti più difficili, agli amici che continuano a coltivare la sua memoria con gesti di solidarietà e amore e iniziative come quella del defibrillatore in piazza. Il vostro sostegno ci aiuta ad affrontare il vuoto che ha lasciato, ricordandoci ogni giorno quanto fosse speciale il nostro Matteo. Questi mesi ci hanno confermato qualcosa che sapevamo già: Matteo si faceva voler bene da tutti, con semplicità e spontaneità e questo ci riempie di orgoglio».

La storia di Matteo Asparra resta un inno alla vita e alla solidarietà: la sua assenza è dolorosa, ma la sua generosità continuerà a battere nei cuori di chi oggi può respirare, camminare e sperare grazie al suo dono.