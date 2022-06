MESAGNE – UN SABATO TRA PROSA E POESIA ALLA “DI VITTORIO”

Un sabato tra prosa e poesia alla DiVittorio

Sabato 11 giugno alle ore 19,30, presso il Salone della DiVittorio a Mesagne in Via Castello,20 ci sarà una serata dedicata alla prosa e alla poesia, insieme a COLLETTIVA, casa editrice indipendente.

Saranno presentati due libri:

un libro di poesia OGNI POSSIBILE PREGHIERA di Stefania Ruggieri

La poesia di Stefania è scrittura inebriante, coinvolgente, apparentemente spezzata, sebbene sia priva di simboli di punteggiatura. Abbandona momentaneamente il mutismo per scendere in campo con parole ribelli, refrattarie all’obbedienza, poi si ritrae nuovamente e la penna si piega al mondo, ne descrive le contraddizioni, l’impotenza umana e lo scetticismo.

un libro di prosa GRADI DI SEPARAZIONE di Teresa Musca

“La separazione, la perdita, l’abbandono sono esperienze che abbiamo e ci hanno attraversato, che ci hanno cambiato, ci hanno segnato come rughe, cicatrici o crepe.

Ma le rughe raccontano come si sorride e come si pensa, come il tempo traccia strade e ci modifica. Le cicatrici parlano di ferite e di guarigioni.

Le crepe aprono squarci sul mondo e su noi e fanno filtrare una luce sconosciuta. Così possiamo scegliere ogni volta la nostra rinascita: faticosa, difficile, vibrante, possibile.

L’autrice ha provato a dare voce a ventidue donne diverse che volevano raccontarsi con urgenza, pudore, sfacciataggine, verità. In nessuna di loro, o forse in tutte, c’è anche lei.”

La serata, introdotta dal Presedente dell’Associazione Giovanni Galeone, sarà condotta da Simona Cleopazzo co-fondatrice della Casa Editrice Indipendente Collettiva.

Il cuore del progetto editoriale è un cambio di prospettiva rispetto all’editoria classica, sviluppando un punto di vista femminile. Infatti numerose sono le pubblicazioni di autrici femminili.

Simona Cleopazzo ha coordinato diversi Laboratori di scrittura, anche presso l’Associazione DiVittorio con un lusinghiero successo di partecipazione.

L’ingresso è libero.

