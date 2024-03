Grande spavento stamattina a Mesagne per il conducente di una autovettura Bmw. Il fatto è accaduto intorno alle ore 9 in piazza Gioberti mentre sul paese si stava abbattendo un violento nubifragio. Dal vano motore si sono sviluppate le fiamme e il conducente ha fatto appena in tempo a scendere dall’auto che è rimasta completamente avvolta dall’incendio. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi del caso.