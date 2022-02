MESAGNE2024 – DAL 19 AL 21 FEBBRAIO CENTRO STORICO CHIUSO PER RIPRESE AUDIOVISIVE

Mesagne2024: dal 19 al 21 febbraio chiusura del centro storico per riprese audiovisive

Si informa la Città che, con ordinanza dirigenziale a firma del responsabile di Polizia Municipale, è stata disposta la chiusura al traffico veicolare del centro storico dal 19 al 21 febbraio 2022 secondo il seguente calendario:

– sabato 19 febbraio dalle ore 11 alle ore 24;

– domenica 20 febbraio dalle ore 6 alle ore 17 (gli ingressi in Chiesa Madre, in occasione delle celebrazioni del Patrocinio della Madonna del Carmine, saranno comunque assicurati);

– lunedì 21 febbraio dalle ore 8 alle ore 22.

L’interdizione al traffico è prevista all’interno dell’area delimitata dalle vie Federico II Svevo, piazza Vittorio Emanuele II, via Manfredi Svevo e piazza Garibaldi, con divieto di sosta e di fermata in tutto il centro storico. Nella giornata del 20 febbraio, dalle ore 13 e fino al termine delle riprese, è stato disposto il divieto di sosta in via Udine, nel tratto compreso tra il complesso di Case IACP e il Palazzetto dello Sport. Gli orari potranno subire variazioni in funzione delle specifiche esigenze di realizzazione delle riprese, comunque nell’ottica di recare il minor disagio possibile ai residenti e all’intera cittadinanza. L’accesso sarà consentito ai veicoli di soccorso, polizia ed emergenza; ai veicoli al servizio di persone diversamente abili.I provvedimenti sono stati adottati al fine di garantire la realizzazione delle riprese audiovisive per il completamento del percorso di candidatura della Città di Mesagne a Capitale italiana della Cultura nel 2024. L’accesso sarà consentito ai veicoli di soccorso, polizia ed emergenza; ai veicoli al servizio di persone diversamente abili.