Mesagne – Muore schiacciato da una tettoia. Grave il figlio

Tragedia stamattina nella periferia di Mesagne, in contrada Manfredonia. Mentre erano in corso lavori di ristrutturazione di una villa è crollata una tettoia e due persone sono rimaste schiacciate dal peso della struttura. Il padre, Antonio D’Errico, 66 anni, piccolo imprenditore edile, è deceduto, mentre il figlio Alessandro è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato d’urgenza nel Pronto Soccorso del Perrino. Il padre gli ha fatto da scudo nel tentativo di salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti personale del 118, polizia locale e forze dell’ordine, oltre ai vigili del fuoco e personale dello Spesal.