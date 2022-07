MESAGNESTATE 2022 – GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI

MesagnEstate2022, gli appuntamenti di venerdì 15 luglio

Alle ore 19,30, avranno inizio le celebrazioni in onore della Vergine del Carmelo, Patrona di Mesagne. In processione, il sacro simulacro percorrerà le vie cittadine: con partenza dalla Basilica del Carmine, la processione giungerà in Chiesa Madre. In piazza Vittorio Emanuele II si terrà l’antico rito della consegna delle chiavi.

– Alle ore 21 in piazza Vittorio Emanuele II Alessandro Valenti, in arte Alvalenti, presenta lo spettacolo “Il poeta e la lavagna, parole, disegni e suoni”. Alvalenti, poeta graficomico, calca i palcoscenici della vita cercando di mantenere vivo il senso di meraviglia nel mondo. La sua mano viene trascinata su una grande lavagna dal suo fedelissimo Filù, un imprevedibile pennarello, una sorta di alter ego, che attraverso i suoi fantastici disegni, invita a guardare oltre le apparenze, suggerendo altre visioni del mondo, altri punti di vista. L’evento è organizzato dalla cooperativa ‘Rinascita’.

– Alle ore 22 , presso il parco archeologico di Muro Tenente, nell’ambito della programmazione “Appia in tabula”, si terrà il concerto di Alessia Tondo, che presenterà “Sita”. Tra avant-folk e ricerca vocale, l’artista pugliese narra da solista il suo rito di guarigione. Sita è un lavoro prezioso e intimo, al tempo stesso universale, magico e profondo.