MESAGNESTATE 2022 – GLI APPUNTAMENTI DI OGGI E DOMANI

MesagnEstate 2022, gli appuntamenti di venerdì 19 e sabato 20 agosto

Venerdì 19 agosto

– – Alle ore 21, in Piazza Orsini del Balzo, appuntamento con la prima serata di “Mesagne in Jazz”: “Simona Bencini&LMG4tet” in concerto, evento a cura di “Lab Comnunications”, promosso da “Rinascita” nell’ambito del progetto SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione. Ingresso gratuito;

– – alle ore 21 presso il parco “Potì”, per la rassegna “Cinema in periferia”, sarà proiettato il film “Si vive una volta sola”, di e con Carlo Verdone. Ingresso libero;

– – alle ore 21.30, presso l’Associazione “Di Vittorio” (via Castello, 20), verrà proiettato il video ‘Who the let dogs out’, il cortometraggio realizzato nell’ambito del progetto MEFF School Lab. Ingresso gratuito.

– – alle ore 22, presso il Parco di Muro Tenente, i Mombao saranno i protagonisti dell’ultimo appuntamento della rassegna estiva “Appia in tabula”: usando solo due strumenti il duo ci porterà nell’indefinibile mondo del Dadaismo musicale: ritmi pesanti, grandi spazi sonori, elettronica, rock e jazz si mescolano per creare un’atmosfera unica, quasi pagana, in cui abbandonarsi. Evento incluso nel Brindisi Performing Arts Festival – Spettacolo dell’Inclusione cofinanziato dal SAI. Info e prenotazioni: 3294016069 – info@coopimpact.it

Sabato 20 agosto

– – Alle ore 20.30, in piazza Caduti di via Fani (rione Seta), si svolgerà la “Sagra ti lu pani fattu a casa cu la murtadella”;

– – alle ore 21 in piazza Orsini del Balzo seconda serata di “Mesagne in jazz”: Patrizia Conte Quartet in concerto, evento a cura di Lab Communications ”, promosso da “Rinascita” nell’ambito del progetto SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione. Ingresso gratuito.