“MESAGNESTATE” – APPUNTAMENTO STASERA CON I BURATTINI

– Secondo appuntamento con lo spettacolo di burattini, iniziativa a cura di “Arcabalena, teatro di marionette”: in scena, per lo stupore dei più piccoli, storie e personaggi ispirati al mondo delle favole. L’iniziativa si svolgerà al Parco “Potì”, nei pressi della Sala di Vetro, alle ore 20.30. Ingresso gratuito.

– “Mai più … Barbablù Club”, serata disco in piazza Orsini del Balzo a partire dalle ore 21: spettacolo revival per ricordare l’esperienza del “Barbablu” a 50 anni dalla fondazione della prima discoteca in provincia di Brindisi avvenuta nel settembre del 1973 su iniziativa di Carmelo Dimaggio, Francesco Maizza e Bruno Zizza. Durò sei anni, ma fu un’esperienza che lasciò il segno e si torna a festeggiarla con “Ciccio Riccio” media partner, il gruppo musicale “The Musicians” con i brani di ieri e di oggi, i dj Domy Pentassuglia e Alex Pellegrino, sul palco Azzurra Dimaggio e di Claudia Ribezzi. L’ingresso è libero.