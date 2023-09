MESAGNESTATE – GLI APPUNTAMENTI DEL WEEK END

MesagnEstate sabato 9 settembre

L’Atrio del castello Normanno-Svevo accoglierà il concerto dei “Maraguà”, Angelo Guarini al basso e Mara Longo, voce soprano, presentano lo spettacolo “Jazz, pop e dintorni”, revival di emozioni. Start ore 20,30, ingresso libero.

MesagnEstate domenica 10 settembre

Appuntamento con lo spettacolo “La musica oltre confine”, alle ore 21 presso l’atrio del Castello Normanno-Svevo. L’evento è organizzato dall’associazione “Cittadini del mondo” in collaborazione con il comune di Mesagne, le cooperative “Oasi”, “L’Ala” e “San Bernardo”, il Consorzio ATS Br3 e il Consorzio ATS Br4, QuiMesagne media partner. Sul palco il trio internazionale composto da Ekland Hasa, apprezzato pianista e concertista al Teatro dell’Opera di Tirana, trasferitosi in Italia ha continuato la sua brillante carriera; Rachele Andrioli, cantautrice salentina vincitrice del Premio Nazionale Città di Loano per la Musica Tradizionale Italiana, il più prestigioso riconoscimento per la musica di tradizione in Italia; Redi Hasa, affermato violoncellista e compositore albanese. L’ingresso per assistere al concerto è libero e gratuito.