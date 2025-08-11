MesagnEstate, gli appuntamenti di martedì 12 agosto

Nell’atrio del Castello comunale a partire dalle ore 20:00, RiCreAzione – Associazione culturale, ricreativa, sportiva invita alla presentazione del romanzo di Marina Pierri dal titolo “Gotico salentino”(Edizioni Einaudi).

In bilico tra la tradizione letteraria ottocentesca e la tendenza delle serie tv, la storia intreccia femminismo, legami familiari, psicoterapia e patriarcato. L’autrice è una scrittrice, critica televisiva e docente; co-fondatrice e direttrice artistica del Festival delle Serie TV (FeST) di Milano, collabora con diverse testate giornalistiche, tra cui Wired, Corriere della Sera, Rolling Stone e Vanity Fair. Si occupa principalmente di linguaggi televisivi, rappresentazione di genere nei media audiovisivi, e narratologia. Presenterà la giornalista Silvia Di Dio.

Sul sagrato della Chiesa Matrice, dalle ore 21:30, torna con la IX edizione “Mesagne in lirica”, la manifestazione organizzata dall’Associazione “Harmony”, quest’anno dedicata ai Duetti. Sul palco il trio Maugregiomusic formato da:Antonia Giove, soprano;Ciro Greco, baritono;Cinzia Maurantonio, pianista. Presenterà la serata il giornalista Cosimo Saracino. Il Premio di laurea “Prof. Luigi Pasimeni” verrà conferito al giovane mesagnese Andrea Siano, laureato col massimo dei voti e la lode in pianoforte e composizione presso il conservatorio “Piccinni” di Bari; nel 2025 ha conseguito ulteriore specializzazione in composizione presso la prestigiosa Accademia “Santa Cecilia” di Roma e due premi internazionali in Belgio ed in Francia.