MesagnEstate martedì 29 luglio: doppio appuntamento al Castello, tra riflessioni e risate

Tra riflessione e risate, martedì 29 luglio Mesagne si prepara a un doppio appuntamento nell’atrio del Castello comunale.

La serata prenderà il via alle ore 20:00 con l’Associazione RiCreAzione, che ospiterà la dottoressa Romana Caruso Mariani per l’evento “Lo sport e la vita: giocare, allenare e allenarsi per vivere felici”.Inserita nella rassegna “Emozioni tra le righe”, l’iniziativa propone un’interessante provocazione: come rendere l’attività sportiva un momento piacevole e costruttivo per tutta la vita? La dottoressa Caruso Mariani è una figura di spicco nel suo campo: psichiatra, psicoterapeuta e psichiatra dello sport, è membro dell’International Society of Sport Psychiatry. Come giornalista, si dedica alla divulgazione scientifica sul Corriere della Sera e, in qualità di responsabile scientifico dell’Associazione “ilsorrisodeibimbi”, si occupa della salute emozionale dei più piccoli e delle loro famiglie.

Dalle ore 21:00, si continua con l’attore Gianni Ippolito e il suo spettacolo di cabaret intitolato “L’ottimismo è la fregatura della vita”. Eclettico artista barese e volto noto di numerose commedie e fiction televisive, come “Un medico in famiglia“, “Le ragazze di Piazza di Spagna” e “Provaci ancora prof.“, Ippolito porterà sul palco uno show ispirato alle mille sfaccettature della vita quotidiana, il tutto condito dall’inconfondibile chiave comica di un vero maestro della risata. Con una carriera ricca e versatile, nata con il teatro popolare, Gianni Ippolito ha calcato palcoscenici e studi televisivi, partecipando a programmi di successo come “Casa Castagna”, “Forum”, “In Famiglia” e “Domenica In”.

Entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito.