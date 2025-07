MesagnEstate: musica, sport, solidarietà e dibattiti martedì 22 luglio

Una data ricca di appuntamenti a Mesagne. Martedì 22 luglio si svolgeranno eventi all’insegna della musica – con la rassegna Freedom Jazz Festival –, iniziative sportive e di solidarietà, con il torneo di calcio balilla organizzato dalla Fidas. Intanto prosegue il MEFF, la settimana dedicata al cinema internazionale e ai diritti civili. E a proposito di diritti, presso il campetto della Parrocchia della Santissima Annunziata, si terrà l’incontro-dibattito sul tema “Il riarmo, la sconfitta della pace”.

Di seguito i dettagli di tutte le iniziative:

– Iniziative di solidarietà e sport

Dalle 17:30 alle 21:30, Fidas Mesagne organizza in Villa comunale un torneo di Calcio Balilla Umano. In contemporanea, si svolgerà una raccolta sangue. Per prenotazioni e informazioni, chiamare il 3489719903.

– Messapica Film Festival – MEFF

Il Messapica Film Festival dà appuntamento a partire dalle ore 16:00 presso il Piccolo Cinema Ken Loach, in piazza Commestibili, con la proiezione del documentario “Innocence” di Guy Davidi, in collaborazione con Amnesty International Italia. Al termine della proiezione, è previsto un collegamento a distanza con il regista. Alle 19:00, in piazza Commestibili, ricomincia l’appuntamento con i Presidi di Umanità, momenti preziosi per dialogare sui temi del presente. Verrà presentato il libro “Giovani autori di reato” con l’intervento dello psichiatra Pieritalo Pompili e dello psicologo Alessandro Bassi. Alle 20:45, nell’atrio del Castello comunale, i più piccoli presenteranno “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margherita Ferri, uno dei successi di questa stagione cinematografica: una drammatica e commovente storia vera contro il bullismo. Sempre alle 20:45, al Chiostro del Comune, spazio ai film del Concorso ufficiale con il capolavoro iraniano “Il seme del fico sacro” di Mohammad Rasoulof, un’opera che unisce thriller, dramma familiare e il ritratto di un paese.

– Freedom Jazz Festival

Il Freedom Jazz Festival, che porta musica, creatività e grandi nomi del jazz internazionale per la sua IX edizione estiva, riprende negli spazi di Parco Potì a partire dalle ore 21:30 con lo spettacolo “Blinding Sphere 3”.Sul palco si esibiranno Pietro Rosato (sax, synth), Alessandro Lunedì (chitarra) e Giovanni Facecchia (batteria).

-Mesagne for Peace: il riarmo, la sconfitta della pace

In un momento in cui nel mondo si contano 56 conflitti, Mesagne for Peace continua a promuovere momenti di confronto, dialogo e arricchimento. Dalle ore 19:30, presso il campetto della Parrocchia della Santissima Annunziata, si terrà un dialogo con Luca Kocci, docente e collaboratore de “Il Manifesto” e della rivista “Adista“, e Rosa Siciliano, direttrice editoriale de “Il Mosaico di pace“, mensile di “Pax Christi”.