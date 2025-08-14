MesagnEstate, sabato 16 agosto torna lo spettacolo diffuso Mesagne Piano Night

Il centro storico di Mesagne si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico all’aperto per la nuova edizione del Piano Night, l’evento che celebra il pianoforte, il talento ad ogni età e la musica dal vivo. L’appuntamento è per sabato 16 agosto, quando oltre 60 musicisti di età compresa tra i 5 e i 70 anni, provenienti da diverse regioni d’Italia, animeranno strade e piazze della città con uno spettacolo diffuso. Dalle 18:00 alle 21:00, l’arte del pianoforte risuonerà in alcuni degli angoli più suggestivi del centro storico: nelle piazze Criscuolo e Matteotti, nell’atrio del Castello e in largo Ubaldo Lay (via Albricci).

L’evento è gratuito.