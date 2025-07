“Mesagnestate” – I tanti appuntamenti di domani

L’estate a Mesagne è un tripudio di eventi. Luglio non accenna a diminuire il suo ritmo, offrendo ogni sera imperdibili appuntamenti. Nelle piazze e all’aperto, c’è sempre qualcosa da condividere in compagnia, da gustare in famiglia e con gli amici.

Alle ore 20:00, presso l’ex Chalet nella Villa Comunale, si terrà la presentazione del libro “Poveri Cristi” di Ascanio Celestini. Noto attore teatrale, regista cinematografico e scrittore, Celestini presenterà la sua opera in un evento aperto a tutti.

Intanto il Messapica Film Festival prosegue con la sua quarta giornata, un’occasione unica per immergersi nel cinema internazionale e affrontare temi attuali legati ai diritti civili. Dalle ore 16:30, al Piccolo Cinema Ken Loach in piazza Commestibili, si svolgerà la prima delle tre masterclass gratuite dedicate ai mestieri del cinema: “La sostenibilità sul set e nella vita” con Federica D’Urso, assegnista di ricerca e docente di Economia dell’audiovisivo presso l’Università la Sapienza di Roma. Alle 19:00, sempre in Piazza Commestibili, tornano i Presidi di Umanità, questa volta focalizzati sui rapporti familiari. L’incontro “Essere genitori, essere figli, oggi” accoglierà gli interventi di Domenico Diacono, Angela Albanese e della pediatra Rosette Zand. Dalle ore 20:45, presso l’Atrio del Castello comunale, i ragazzi e le ragazze del Piccolo Cinema animeranno una serata con cinema, giochi e quiz. Contemporaneamente, alle 20:45, nel Chiostro del Comune, sarà proiettato il quarto film del Concorso: “All we imagine as light” di Payal Kapadiya, un racconto poetico e romantico, ambientato nella Mumbai odierna, che ha ricevuto il Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes 2024. Come ogni sera, prima del film e in collaborazione con il Nostalgia Film Festival, verrà proiettato uno dei migliori cortometraggi iraniani della stagione.

Alle ore 21:30, il Parco Potì ospiterà lo spettacolo”The Outer Space Society“, nell’ambito dell’edizione estiva del Freedom Jazz Festival. Sul palco, un ensemble d’eccezione: Pasquale Calò al sax, Vitantonio Gasparro al contrabbasso, Silvio Annese alla batteria e Daniele Annese alla chitarra. Anche questo evento è a ingresso gratuito.

Alle ore 21:30, in Piazza Orsini del Balzo, la Compagnia Piccola Ribalta presenterà “Mi Separo2”. Scritta e diretta da Franco Spadaro, la commedia promette risate senza rinunciare a dire la verità. L’evento è a cura di Aurora Eventi e i biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne.

Un’altra serata che promette di sorprendere per il numero e la qualità della sua programmazione, c’è solo l’imbarazzo della scelta.