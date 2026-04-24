

Nella tarda mattinata di oggi, 24 aprile 2026, è stata messa

a dimora la “Jacaranda mimosifolia”, simbolo di Bellezza, Forza e Rinascita delle Donne, nell’aiuola di Via Mennitti – lungomare est – in continuità con analoga iniziativa inaugurata l’anno scorso dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi.

Viene proposto, così, l’impegno a sensibilizzare ogni giorno la Comunità al rispetto della Donna; viene fatto oltre il mese di marzo, perché il tempo del rispetto contro ogni violenza è ogni giorno; si deve adornare la Città con simboli di specie arboree che sono sinonimo di forza e bellezza; per rappresentare l’impegno in tale senso della Commissione Pari Opportunità dell’Ente. Presente l’avv. Ernestina Sicilia, Presidente Commissione Pari Opportunità e l’Assessore Ercole Saponaro con delega alle Pari Opportunità.

Un sentito ringraziamento al Sindaco e agli Uffici che stanno condividendo questa iniziativa.

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi continua nel suo impegno costante per le Donne.