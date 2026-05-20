Facebook Instagram
ISCRIVITI
rwe

Messa e donazione nella Rsa di Ostuni in memoria del figlio di una Oss della struttura

Si è svolta ieri, nella Rsa di Ostuni, la cerimonia in memoria di Pietro Sisto, figlio di Luisiana Laguardia, operatrice sociosanitaria della struttura.

Nel corso dell’iniziativa, la donna ha donato un televisore agli ospiti della residenza.

La cerimonia è stata accompagnata dalla celebrazione della Santa Messa in suffragio di Pietro, officiata da don Maurizio, alla presenza dell’associazione Clowmiamoci, in un momento di raccoglimento, preghiera e condivisione che ha coinvolto familiari, operatori e ospiti della struttura. A conclusione della giornata, all’esterno dell’edificio che ospita la residenza c’è stato un emozionante lancio di palloncini per salutare Pietro nel giorno del suo ventesimo compleanno.

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
tenute-brindisitime-2
eolico
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning