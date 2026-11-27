I lavori per il ripristino della ringhiera al Villaggio Pescatori al Quartiere Casale, non sono ancora ultimati. Questa mattina, venerdì 27 novembre 2026, l’assessore ai Lavori pubblici, Cosimo Elmo, il dirigente del settore e l’impresa esecutrice hanno effettuato un sopralluogo congiunto per verificare lo stato delle opere e accertare le criticità evidenziate.

«È emersa la necessità di rivedere alcune modalità operative, in particolare quelle riguardanti il corretto ancoraggio della parte inferiore del parapetto e la verifica della sua resistenza alle sollecitazioni e ai carichi previsti – ha riferito l’assessore Elmo -. Per questa ragione, è stata disposta la sospensione temporanea dei lavori, che riprenderanno prestissimo, non appena saranno definite le modalità operative necessarie. È stato inoltre disposto – ha aggiunto – l’adeguamento dell’altezza delle balaustre-ringhiere ai requisiti normativi vigenti».

«È importante ribadire che la sicurezza delle persone viene prima di tutto – ha proseguito l’assessore Elmo -. Non siamo rimasti ad attendere che le criticità aggravassero la situazione: la sospensione disposta oggi va esattamente in questa direzione, perché vogliamo che la ringhiera sia adeguatamente ancorata, verificata e conforme ai requisiti di sicurezza. Quando ci siamo impegnati per realizzare questo intervento, il nostro obiettivo era ed è quello di mettere in sicurezza e valorizzare una zona identitaria del territorio brindisino. Seguirò personalmente, passo dopo passo, l’evoluzione del cantiere – ha concluso Elmo -, affinché i lavori vengano completati correttamente e questo magnifico belvedere possa essere restituito alla cittadinanza nelle condizioni di sicurezza e decoro che merita».