Messa in sicurezza ed efficientamento energetico di edifici, il Ministero dell’Interno assegna sei milioni di euro ai sei progetti presentati dal Comune di Brindisi

Messa in sicurezza ed efficientamento energetico di edifici, il Ministero dell’Internoassegna sei milioni di euro ai sei progetti presentati dal Comune di Brindisi.

Risorse assegnate per complessivi sei milioni di euro a tutti e sei i progetti presentati dal Comune di Brindisi in ossequio alla legge 145/2018, che prevede “investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio”. Lo stabilisce un Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.

“I sei progetti che vedono assegnate le risorse riguardano la messa in sicurezza di strade e marciapiedi comunali per 2 milioni di euro – spiega l’assessore ai Lavori pubblico, Cosimo Elmo – Sono stati assegnati ancora 400mila euro per la messa in sicurezza idrogeologica dell’area comunale di via Marco Valerio ed un milione e 100mila euro verrà impiegato sugli immobili ad uso abitativo di proprietà comunale”. Ed Elmo prosegue: “Un milione di euro verrà impiegato per la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico della scuola materna di via Modigliani; centomila euro per i lavori nella palestra sita in via dei Gerani al quartiere La Rosa e 400mila euro per l’efficientamento energetico del PalaPentassuglia in Contrada Masseriola”.

Giova ricordare che l’iter procedurale ha conosciuto il suo momento iniziale il giorno 11 settembre 2025, quando il Consiglio convocato d’urgenza in seduta pubblica varò gli schemi del programma triennale 2025/2027 e l’Elenco annuale 2025 dei lavori pubblici dando attuazione del Decreto del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale del 14 luglio 2025.