Messaggi antiviolenza a San Vito dei Normanni: “In piedi, signori, davanti a una donna!”

In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, anche la Pro Loco “Porta del Salento”, appena costituitasi in San Vito dei Normanni, ha voluto aggiungere la sua voce a quella di chi schiera dalla parte delle donne, oggetto di sfruttamenti, sopraffazioni e crimini.

Lo ha fatto appendendo agli alberi – soprattutto quelli della periferia cittadina – nastri rossi e cartoncini sui quali sono stati stampati dei messaggi di invito e di denuncia proposti da studentesse e studenti e dalle donne delle associazioni attive sul territorio.

Rimarranno esposti fino a domenica prossima.

Non solo: fino alle ore serali del 25 novembre dagli altoparlanti presenti in piazza e lungo corso Leonardo Leo, verranno diffusi degli audiomessaggi con testi anti-violenza di autori contemporanei.

“Per tutte le violenze consumate su di lei – scrive, per esempio, William Jean Bertozzo – per tutte le umiliazioni che ha subito… in piedi, Signori, davanti a una donna!”. E ancora, dalle ragazze del Liceo Scientifico Leo: “L’uomo e la donna sono fatti per stare ‘con’ e non per stare ‘contro’”.

