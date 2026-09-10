Messaggio della Cisl e Cisl Scuola per l’avvio dell’anno scolastico

Nell’imminente avvio dell’Anno scolastico 2026-2027, i Segretari Generali Antonio Baldassarre (Cisl) e Fabio Ciro Mancino (Cisl Scuola) auguranoa tutte le ragazze ed a tutti i ragazzi degli Istituti di ogni ordine e grado del territorio Taranto Brindisi, il buon inizio di un esemplare percorso di studi, con l’auspicio che esso determini scelte di vita personale e professionale coerenti con le rispettive, legittime aspirazioni.

Le nostre comunità, attualmente alle prese con transizioni epocali che coinvolgono settori-chiave – economia, mercato del lavoro e catene del valore, sistema formativo, industria, sostenibilità ambientale, energia, digitalizzazione, cultura, agricoltura, agroindustria, infrastrutture materiali e immateriali, ricerca … – non potranno che investire nelle energie di questo giovane capitale umano, determinato ad accrescere competenze e conoscenze in chiave di futuro.

Altrettanto necessario sarà valorizzare il loro desiderio scontato di rimanere qui, spendendosi al meglio nel costruire insieme un futuro dialogante, corresponsabile, inclusivo, solidale, obiettivi per i quali la Cisl e la Cisl Scuola continuano abattersi su tutti i tavoli di confronto concernenti lo sviluppo e l’occupazione aggiuntiva.

Le Segreterie della Cisl, della Cisl Scuola con l’intera comunità sindacale della Cisl Taranto Brindisi auspicano, altresì, che le istituzioni ad ogni livello di responsabilità sostengano, mediante la qualità dei servizi pubblici, l’impegno delle ragazze, dei ragazzi e delle loro famiglie, alimentandone il senso di appartenenza comunitaria e costruendo nuove opportunità partecipative nella gestione della res publica corroborati dai valori fondamentali della Costituzione.

Cisl e Cisl Scuola augurano anche ai Dirigenti scolastici e all’intero Corpo docente di esercitare un ruolo consapevole, professionale, autorevole e sereno, favorendo l’interrelazione positiva tra i propri studenti, sviluppandone la capacità critica ed alimentando in loro impegno e sensibilità civile e sociale.

Sia buon inizio di nuovo Anno scolastico anche per il Personale ATA, il cui lavoro è sempre essenziale per il buon funzionamento degli Istituti scolastici.

Antonio Baldassarre Fabio Ciro Mancino

Segretario Generale Segretario Generale

Cisl Taranto Brindisi Cisl Scuola Taranto Brindisi