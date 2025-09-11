Messaggio di Cisl e Cisl Scuola per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026

La Cisl e la Cisl Scuola Taranto Brindisi augurano a tutte le ragazze ed a tutti i ragazzi degli Istituti di ogni ordine e grado un buon inizio di anno scolastico ed un ottimo percorso di studi, caratterizzato dal forte impegno e dalla consapevolezza di vivere una stagione fondamentale per la propria vita.

E’ questa la stagione in cui si strutturano competenze, si approfondiscono conoscenze, si sperimentano relazioni collaborative, si valutano prospettive, si maturano ambizioni!

La Cisl, la Cisl Scuola e l’intera comunità territoriale Taranto Brindisi sono sostenute dalla fondata speranza che il progresso civile e sociale sarà, domani, nelle buone mani di ragazze e ragazze che, oggi, s’impegnano a cogliere pienamente le opportunità dello studio e della formazione, per poi spenderle qui e non altrove.

L’augurio è, altrettanto, esteso a tutto il Corpo docente, affinché eserciti in serenità l’impegnativo ruolo dell’insegnamento, coltivando lo spirito di comunità nei propri studenti, sviluppandone la capacità critica, alimentando il loro impegno alla partecipazione e alla corresponsabilità civile e sociale.

Sia un buon inizio anche per il Personale ATA, settore in cui andrà superato il diffuso precariato, per un lavoro che è sempre più essenziale per il buon funzionamento degli Istituti scolastici.

Luigi Spinzi Fabio Mancino

Segretario Generale Segretario Generale

Cisl Taranto Brindisi Cisl Scuola Taranto Brindisi