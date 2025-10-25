Mestieri e attività storiche di Brindisi. Ecco il II volume di Giovanni Membola

Nell’ambito delle iniziative del Polo bibliomuseale di Brindisi, nuovo appuntamento con “Il mio libro va in biblioteca. Dialogo con l’altro da sé’”. Presentato il libro di Giovanni Membola “Mestieri e attività storiche di Brindisi 2. Prosegue con questo secondo volume il racconto del prezioso patrimonio collettivo rappresentato dalle attività artigianali e commerciali brindisine.

Il libro descrive ulteriori “cinquanta più uno” storie di lavoro, famiglie e persone, veri e propri simboli di fedeltà alla tradizione, con un occhio sempre attento all’innovazione.

Uno strumento utile ad accompagnare il lettore nel tempo, nei luoghi e nelle narrazioni di chi ha saputo affrontare con coraggio le sfide di ogni giorno, creando ricchezza e prosperità.

Nel testo, immagini, curiosità e aneddoti tratti dall’esperienza di vita quotidiana, nonché modi di dire e di fare caratteristici del luogo. Hanno dialogato con l’autore il collega Gianmarco Di Napoli e Elena Lenzi.