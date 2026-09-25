METLEN e Dolomiti Energia inaugurano il BESS di Erchie in Puglia

Una nuova tappa per lo sviluppo dell’accumulo energetico e per la transizione energetica in Italia

METLEN e Dolomiti Energia hanno inaugurato il nuovo sistema di accumulo di energia a batterie (BESS) da 25 MW/75 MWh a Erchie, in Puglia. L’entrata in esercizio segna una nuova tappa per un progetto presentato per la prima volta all’inizio di quest’anno, quando le due società hanno sottoscritto un accordo fisico di tolling della durata di sette anni . Tra i primi accordi di questo tipo nel mercato italiano dell’accumulo, l’intesa introduce un modello commerciale avanzato che combina l’utilizzo a lungo termine dell’infrastruttura con la fornitura alla rete elettrica di servizi essenziali di flessibilità.

Sviluppato e realizzato interamente da METLEN, il progetto favorisce una maggiore integrazione delle fonti rinnovabili e contribuisce a rafforzare la stabilità del sistema elettrico italiano. In quanto sistema stand-alone, offre flessibilità alla rete ed è titolare di un contratto di Capacity Market con Terna, dimostrando concretamente l’impegno condiviso di METLEN e Dolomiti Energia nello sviluppo di soluzioni energetiche innovative e di lungo periodo.

È opportuno sottolineare che il BESS di Erchie è uno dei primi impianti di grande scala a entrare in esercizio in Italia, nonché il primo progetto di accumulo connesso alla sottostazione locale.

L’inaugurazione si è svolta il 24 settembre alla presenza di rappresentanti delle amministrazioni locali e delle istituzioni, partner ed esponenti di entrambe le aziende. Nel corso dell’evento, gli ospiti hanno visitato l’impianto e ricevuto informazioni sul suo funzionamento e sul contributo offerto alla flessibilità e all’affidabilità della rete elettrica.

In occasione dell’inaugurazione, Aris Spiropoulos, Managing Director Central Europe di METLEN, ha evidenziato il ruolo centrale dell’accumulo nella prossima fase di crescita delle energie rinnovabili. Come ha osservato, «la sfida non riguarda più soltanto la produzione di energia da fonte rinnovabile, ma anche la capacità di garantire che tale energia sia disponibile quando famiglie, imprese e comunità locali ne hanno bisogno». Ha inoltre sottolineato l’importanza della partnership con Dolomiti Energia e di tutti gli stakeholder che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, rilevando che «la transizione energetica richiede collaborazione, fiducia e una visione condivisa di lungo periodo».

«L’inaugurazione del BESS di Erchie segna il raggiungimento di un progetto sviluppato attraverso una stretta collaborazione tra METLEN e Dolomiti Energia», ha dichiarato Maurizio Lancerin, Direttore Energy Management di Dolomiti Energia. «L’accumulo energetico sta diventando una componente sempre più importante del sistema elettrico, sostenendone la flessibilità e la gestione operativa. Questa iniziativa riflette il nostro impegno nello sviluppo di partnership di lungo periodo con imprese e operatori alla ricerca di soluzioni affidabili ed efficienti per la gestione dell’energia, applicando le nostre competenze per integrare la conoscenza dei mercati energetici con soluzioni infrastrutturali innovative, capaci di rispondere alle esigenze in continua evoluzione del settore energetico».

La presenza di METLEN in Italia

Le attività di METLEN in Italia comprendono oltre 130 progetti, per una capacità complessiva superiore a 3 GW distribuita in 15 delle 20 regioni del Paese. In Puglia, in particolare, METLEN ha consolidato una presenza significativa attraverso progetti fotovoltaici e di accumulo energetico per oltre 0,5 GW complessivi, in diverse fasi di sviluppo: circa 0,1 GW in esercizio, 0,2 GW in costruzione e 0,3 GW in fase di sviluppo.

Con il BESS di Erchie ora pienamente operativo, METLEN traduce la propria solida presenza in Puglia in un’impronta energetica concreta e rafforza ulteriormente il proprio ruolo nel mercato italiano. Il progetto rappresenta un esempio del modello della società, che combina competenze tecniche, partnership commerciali innovative e uno stretto dialogo con le comunità locali per accelerare lo sviluppo di infrastrutture di accumulo strategiche in Italia e a livello internazionale.