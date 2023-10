METTIMI A POSTO IL CORE. IL NUOVO SINGOLO DI ANGIE G.

In uscita oggi 27 ottobre 2023 il nuovo singolo di Angie G. Autore, Compositore e Produttore: Giuseppe Macchitella

Angela Natalia Galeone, conosciuta come Angie G, è pronta a far vibrare il mondo della musica con il suo ultimo singolo “Mettimi a posto il core”, in uscita il 27 ottobre 2023. A soli 17 anni, Angie G è una giovane promessa della scena musicale italiana, residente a Carovigno e studentessa del quarto anno del Liceo Musicale Durano di Brindisi.

Il percorso artistico di Angie G ha inizio nel 2022 con la pubblicazione del suo primo singolo intitolato “Le Cose che non mi hai mai detto,” che ha accumulato oltre 120.000 stream su Spotify. Questo brano, insieme ad altri successi come “L’universo in mezzo ai guai” e “Facciamo un altro post”, è stato scritto dal giovane e affermato autore e produttore Giuseppe Macchitella e distribuito dall’etichetta discografica DMB MANAGEMENT.

Nel 2023, Angie G ha scritto la sua prima canzone insieme a Giuseppe Macchitella, dando vita al singolo “TUTTO CAMBIA SOUND”. Durante l’estate dello stesso anno, ha calcato diversi palchi pugliesi come ospite speciale.

Il 27 ottobre 2023, dopo mesi di studio e lavoro appassionato, Angie G rilascerà “Mettimi a posto il core”, una canzone che esplora temi di nostalgia e rimpianto per una relazione passata. Nel testo della canzone, la giovane cantante esprime sentimenti di malinconia e il desiderio di tornare a essere con la persona amata, cercando di “mettere a posto il proprio cuore”. La canzone trasuda anche elementi di passione e desiderio, insieme al rimpianto per ciò che è stato perduto. Il brano si inserisce nel genere del pop elettronico up-tempo.

L’autore del brano è Giuseppe Macchitella, mentre la distribuzione è curata da Sony Music Italia sotto l’etichetta DMB Production.

La prossima tappa importante per la giovane artista sarà la partecipazione ad Area Sanremo 2023, un’occasione unica per far emergere ulteriormente il suo talento e la sua musica.

Per rimanere aggiornati su Angie G e per sostenere questa giovane promessa della musica italiana, è possibile seguirla su tutti i principali canali social. Angie G promette di regalare ancora molte emozioni e di stupire il pubblico con il suo talento straordinario.