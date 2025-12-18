Mevoli (Confintesa) – Chiesto un incontro ai vertici aziendali di Teknoservice

In relazione al servizio svolto da Teknoservice srl nella città di Brindisi, continuiamo a ricevere, sia dai cittadini che dagli stessi dipendenti, numerose lamentele che riguardano disservizi, carenze, ed utilizzo di mezzi vetusti, contribuendo a creare un’immagine negativa che non da decoro all’azienda, e tanto meno alla città che la ospita.

Abbiamo chiesto un incontro ai vertici aziendali, e siamo in attesa di riscontro, ma nell’attesa di poterci interfacciare con gli stessi, stiamo raccogliendo materiale fotografico e non, certi che in un dialogo che ci auspichiamo ragionevole e collaborativo, sapremo far valere le ragioni dei cittadini e dei dipendenti , che con le loro segnalazioni, dimostrano di avere a cuore la città di Brindisi, e si augurano che dalla fattiva collaborazione possano vedere la luce buone pratiche che avranno il doppio merito di avere dipendenti motivati e collaborativi, e cittadini meno insoddisfatti di un servizio che, a fronte di una delle tariffe Tari più alte d’Italia, dovrebbe fornire ben altri risultati, al netto di quanti si rifiutano di collaborare e che ci auguriamo siano stanati quanto prima.

Da qui l’esortazione a lavorare senza divisioni per superare ogni tipo di criticità, nell’interesse del territorio, dei cittadini e dei lavoratori, con la speranza che da questa collaborazione possa venire fuori, di volta in volta, la soluzione delle stesse.

All’incontro, oltre allo scrivente, nella doppia veste di Segretario Provinciale Confederale ed Amministratore Pubblico, parteciperanno la Segretaria Regionale Paola MITA, il Segretario Generale del Settore Igiene Urbana Giordano CONTE, ed il Componente della Segreteria Provinciale e responsabile del Settore Trasporti, Consigliere Comunale Alessandro MICELI.

Cesare MEVOLI

Segretario Provinciale Confederale