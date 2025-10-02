Mevoli (Fdi) ringrazia per la nomina a vice coordinatore provinciale

“Desidero ringraziare pubblicamente il Coordinatore Provinciale e Consigliere Regionale Luigi CAROLI, per aver riposto in me, – ed in quella dell’amico Tony BARELLA, – la sua fiducia nel nominarci Vicecoordinatori, con l’incarico di traghettare il partito attraverso le perigliose acque delle prossime consultazioni regionali”.

E’ quanto dichiara il neo Vicecoordinatore di FdI, Cesare MEVOLI.

“Era nota da tempo la sua volontà di autosospendersi, ma non avendo mai affrontato tra noi l’argomento riguardante possibili nomi utili alla sua temporanea sostituzione, sono al tempo stesso sorpreso ed onorato dalla nomina ricevuta”, continua.

“Ci aspetta una campagna elettorale lunga e faticosa, che non mi vedrà risparmiare né tempo né energie, e che affronterò con lo Spirito militante di sempre.

Cinque anni fa la Provincia di Brindisi fu l’unica nella quale la percentuale dei voti andati al centrodestra fu superiore a quella ottenuta dal centrosinistra, nonostante la sconfitta elettorale e la vittoria del Presidente Emiliano.

Ci auguriamo e lavoreremo affinché, tra poche settimane, al momento del voto, le cose vadano diversamente: tutta la Puglia, dal Gargano al basso Salento, dovrà votare massivamente per il centrodestra.

De Caro è un avversario duro e radicato, ma può essere battuto se i pugliesi matureranno la consapevolezza che il ventennio Vendola/Emiliano ha gettato la Puglia nel caos: basterebbe citare il sistema sanitario allo sfascio, e il nulla prodotto nel settore rifiuti, con zero impianti pubblici realizzati, per renderci conto che nulla è stato fatto, se non nominare ove possibile “amici degli amici”, trasformando la Regione da fornitore di servizi ai cittadini, a carrierificio e poltronificio al servizio di pochi fortunati”.

“Se i pugliesi lo vorranno, la Regione potrà cambiare rotta, ed anche la Puglia potrà rinascere, riacquistando credibilità ed efficienza, nel solco di quanto avviene da tempo con il Governo nazionale di Giorgia MELONI”, conclude.

Si ringrazia e si saluta, porgendo distinti saluti.

Con cortese domanda di diffusione.

Il Vicecoordinatore provinciale

Cesare MEVOLI