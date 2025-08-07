Mevoli: intitoliamo una via a Natale Santantonio. Vittima di Marcinelle

Domani, venerdì otto maggio, ricorre il 69simo anniversario della Trageda di Marcinelle, piccolo paese del Belgio, tristemente passato alla storia a causa del disastro che vide perire, in una miniera di carbone, ben 262 minatori, 136 dei quali nostri connazionali.

L’Europa usciva dalla seconda guerra mondiale, l’Italia era un paese povero, sconfitto, ed alle prese con una difficile ricostruzione ed una cronica penuria di materie prime, mentre il Belgio, piccolo e con una scarsa popolazione, pur poco toccato dagli eventi bellici, aveva fame di mano d’opera.

Il governo italiano dell’epoca strinse un accordo con il Belgio : operai italiani in cambio di carbone.

Per questo motivo in migliaia lasciarono il nostro paese, e si recarono oltralpe a guadagnarsi un tozzo di pane in miserevoli condizioni.

Quello che purtroppo in pochi sanno, è che a seguito del triste evento, anche un nostro concittadino all’epoca 28enne, il brindisino Natale Santantonio, perse la sua giovane vita.

Con lui, altri 21 pugliesi, perirono a più di mille piedi sottoterra.

“Ovviamente, in questa città senza storia (sic), impiccata all’albero delle emergenze e della quotidianità, tutti ci lamentiamo della scarsa “brindisinità”, – vocabolo irrintracciabile nei dizionari, ma che è la trasposizione locale del termine IDENTITA’, – ma pochi fanno qualcosa per darle corpo”, ha affermato Cesare MEVOLI, Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia.

“Anche quest’anno a nessuno è venuto in mente di ricordare ufficialmente e di celebrare il ricordo di questo nostro sfortunato concittadino, motivo per il quale, con il mio OdG, chiedo l’intitolazione di uno spazio urbano a Natale Santantonio, per poter avere, negli anni a venire, il luogo fisico che ci dia la possibilità di poterlo celebrare degnamente”, conclude.

Con la presente chiedo sommessamente anche alla stampa, parte essenziale nella formazione della pubblica opinione, spazio e supporto alla diffusione dell’iniziativa, con lo scopo di collocare una lapide marmorea che possa consentire ai parenti in vita di veder celebrato il ricordo del loro caro, ed ai brindisini ed alle persone di passaggio, – se attente ai significati celebrativi delle targhe e dei nomi delle vie – , di poter conoscere la storia del brindisino Natale Santantonio, dal 2005 Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria, morto in Belgio per assicurare ai suoi connazionali in Patria qualche chilogrammo di carbone.

Cesare MEVOLI