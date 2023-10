MEZZA CITTA’ INVASA DAI RIFIUTI. LA RACCOLTA PROCEDE A RILENTO ORMAI DA STAMATTINA

Primo pomeriggio: ci sono ancora mnumerosi quartieri di Brindisi in cui non è stato effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti. Le segnalazioni arrivano un po’ da tutta la periferia e questo costituisce una conferma del fatto che la ditta Teorema probabilmente non è ancora nelle condizioni di poter svolgere il servizio come previsto nel capitolato d’appalto. A quanto risulta, infatti, l’azienda stamattina non aveva ancora a disposizione il numero di mezzi previsti nel contratto e risulta davvero incomprensibile come a Palazzo di città abbiano deciso di attivare comunque il servizio pur in assenza di un elemento basilare come questo. E’ assai probabile, pertanto, che anche domani il servizio di raccolta di indifferenziato e carta venga svolto tra mattina e pomeriggio. Un fatto che comporterà la presenza di ammassi di rifiuti all’esterno dei condomini.

Certo, è anche un problema di organizzazione, ma sarebbe quantomai opportuno che in questi giorni fossero particolarmente attivi ed assidui i controlli da parte dei tecnici preposti e della stessa polizia locale.