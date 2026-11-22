118 BRINDISI, SANITASERVICE NON RISPONDE SULLE POSTAZIONI NON OPERATIVE, SULLA CARENZA DI PERSONALE E SULLE CRITICITÀ ORGANIZZATIVE, MA SOLO SULLA CARTA CARBURANTE

La FP CGIL: «Apprezziamo la tempestività della replica aziendale. Ora attendiamo la stessa tempestività nella risoluzione dei problemi. Dopo quasi quattro anni dall’internalizzazione e gli ultimi sei mesi di caos, il SET 118 ha bisogno di regole certe, organizzazione uniforme e risposte concrete».

Brindisi, 22 novembre 2026

La FP CGIL Brindisi prende atto della sorprendente tempestività con cui Sanitaservice ha ritenuto opportuno replicare al nostro comunicato.

Una sollecitudine che apprezziamo e che auspichiamo possa essere riservata, con altrettanta attenzione, anche alle problematiche che la nostra Organizzazione Sindacale segnala formalmente ormai da mesi.

Ciò che desta perplessità, tuttavia, non è quanto l’azienda abbia dichiarato, ma soprattutto quanto non abbia approfondito nella propria risposta.

La FP CGIL denuncia criticità organizzative, anomalie ripetutamente segnalate sui mezzi, carenza di personale e postazioni che rimangono non operative. Sanitaservice replica rassicurando sull’avvenuto sblocco di una carta carburante.

Ne prendiamo favorevolmente atto. Ma sarebbe opportuno non confondere la risoluzione di un singolo inconveniente con il superamento delle problematiche strutturali di un intero servizio di emergenza.

L’azienda richiama inoltre l’esistenza di un numero verde per le avarie delle ambulanze. Un servizio che i lavoratori conoscono bene, essendo presente sin dall’internalizzazione del 118.

Ci chiediamo allora perché, nonostante tale strumento, la stessa Sanitaservice abbia ritenuto necessario istituire un gruppo WhatsApp aziendale, impartendo attraverso di esso disposizioni operative relative anche alla segnalazione dei guasti.

Diversi operatori hanno infatti lamentato situazioni nelle quali, dopo aver richiesto un mezzo sostitutivo, si sarebbero ritrovati con ambulanze che presentavano anomalie già precedentemente segnalate.

È sufficiente disporre di un numero verde per considerare efficiente un sistema di gestione dei mezzi? Oppure sarebbe necessario verificare anche la tempestività delle riparazioni, l’effettiva risoluzione dei guasti e le condizioni dei mezzi sostitutivi?

Ma c’è una questione ancora più importante, sulla quale la replica aziendale non fornisce chiarimenti puntuali: la mancata operatività delle postazioni per carenza di personale.

La FP CGIL segnala situazioni nelle quali, per l’assenza di un componente dell’equipaggio, un’ambulanza non può garantire il servizio e il personale rimasto viene trasferito presso altre postazioni come unità aggiuntiva.

Non si tratta quindi soltanto di sostituzioni difficili da organizzare, ma di situazioni che possono determinare la temporanea indisponibilità di un mezzo di soccorso sul territorio.

Quanto al personale, Sanitaservice richiama i vincoli regionali sulle assunzioni e la recente pubblicazione di una selezione a tempo determinato.

Prendiamo atto delle disposizioni richiamate, ma ricordiamo che la nostra denuncia riguardava anche una manifestazione di interesse, da tempo ferma, destinata a consentire il passaggio al SET 118 di personale ausiliario già dipendente della società e in possesso dei requisiti previsti.

Un passaggio interno di personale già assunto non coincide automaticamente con una nuova assunzione.

Sarebbe pertanto utile conoscere quali specifiche disposizioni normative o regionali impedirebbero il completamento di tale procedura, anziché richiamare genericamente i limiti al reclutamento.

DOPO QUASI QUATTRO ANNI, UN SERVIZIO CHE ATTENDE ANCORA REGOLE ORGANIZZATIVE UNIFORMI

Eppure, nonostante le ripetute richieste, il servizio continua a fare riferimento a un solo coordinatore.

È legittimo domandarsi se un’organizzazione di tale complessità possa continuare a essere gestita senza un adeguato rafforzamento delle figure di supporto e senza una chiara distribuzione delle responsabilità.

IL CONFRONTO SINDACALE NON PUÒ ESISTERE SOLTANTO NEI COMUNICATI STAMPA

Nella propria replica Sanitaservice richiama l’importanza della collaborazione e del confronto con le organizzazioni sindacali.

Un principio che condividiamo pienamente e che la FP CGIL ha sempre cercato di tradurre in proposte, segnalazioni e richieste di incontro.

Tuttavia, la disponibilità al confronto dichiarata pubblicamente dovrebbe trovare un riscontro altrettanto concreto nei rapporti sindacali quotidiani.

Sono numerose le questioni rappresentate dalla nostra Organizzazione Sindacale che, secondo quanto ci risulta, attendono ancora risposte risolutive. Così come sono state avanzate richieste di incontro con la Direzione per affrontare specifiche problematiche del SET 118, rispetto alle quali continuiamo ad attendere la necessaria interlocuzione.

Prendiamo infine atto che Sanitaservice dichiara di monitorare il servizio insieme alla Direzione Generale dell’ASL Brindisi.

Proprio per questo riteniamo necessario che anche l’ASL, nella sua veste di socio unico della società, eserciti nell’ambito delle proprie competenze le funzioni di indirizzo e controllo spettanti, verificando le criticità segnalate e promuovendo le necessarie soluzioni.

NON SERVONO ALTRE RASSICURAZIONI, SERVONO RISPOSTE

Non chiediamo all’azienda di dimostrare quanto velocemente sappia replicare a un comunicato sindacale. Chiediamo di dimostrare, con dati e provvedimenti concreti, quanto efficacemente riesca a garantire il funzionamento del servizio.

La FP CGIL continuerà a svolgere il proprio ruolo di rappresentanza e vigilanza, nell’interesse dei lavoratori e dei cittadini.

FUNZIONE PUBBLICA CGIL BRINDISI

Pietro Roma Luciano QuartaCoordinatore SET 118 CGIL FP BrindisiSegretario Generale CGIL FP Brindisi