Mezzo secolo di ricordi, amicizia ed mare. Si rivedono gli ex alunni del Nautico Carnaro diplomati nel 1976



il prossimo 25 maggio, presso l’ITET Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi,

in Via Nicola Brandi 11, si svolgerà la cerimonia dei cinquant’anni dal diploma dei “Marinai del

Nautico Carnaro”.

L’iniziativa è organizzata dagli ex alunni della classe 5B della sezione ‘Macchinisti’

dell’Istituto Tecnico Nautico ‘Carnaro’ di Brindisi, diplomati ‘Aspiranti alla Direzione di Macchine

Marine’ nell’ a. s. 1975 –76.

In quell’anno, la sede del Nautico “Carnaro” era annessa al Collegio Navale ‘Niccolò

Tommaseo’ (Accademia Navale) di Brindisi.

Ritornano nella sede del Nautico “Carnaro” per ricordare i cinque anni trascorsi insieme, le

ore di Navigazione e Macchine di alcuni, i percorsi prestigiosi di altri e, soprattutto, per raccontare

agli studenti presenti gli aneddoti più significativi della grande amicizia mai interrotta.

La cerimonia prevede lo svolgimento del seguente programma

ore 09.00: arrivo delle autorità e dei partecipanti

ore 09.30: presso Biblioteca dell’Istituto- accoglienza del Dirigente Scolasticoore 09.45: video “Dalle esperienze passate agli insegnamenti attivi”

ore 10.00; brevi interventi a cura degli ex diplomati e dell’Ing. Franco Bizzarri

ore 10.00; intervento del Sindaco di Brindisi

ore 10.15; intervento delle autorità civili e militari

ore 11.30: visita ai nuovi laboratori dell’Istituto-Visita al Planetario ‘Nicola Valerio’.