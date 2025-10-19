Michele Bravi ospite dell’Alzheimer Fest 2025 Brindisi

Presso l’Ex Convento Santa Chiara di Brindisi, Santa Spazio Culturale, si è tenuto un incontro molto interessante con Michele Bravi in occasione dell’Alzheimer Fest. La carovana dell’Alzheimer Fest chiude l’edizione del 2025 a Brindisi con due giorni ricchi di eventi motivanti. È stata la cooperativa Eridano a proporre di organizzare a Brindisi l’ultima tappa di questo evento straordinario. La proposta è stata accolta con entusiasmo da Michele Farina, Presidente dell’Associazione Alzheimer Fest e subito condivisa dall’Amministrazione Comunale e dall’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni. Grande partecipazione per l’evento che ha visto protagonista Michele Bravi che ha presentato il suo libro “Lo ricordo io per te”. Michele è un cantautore, attore e personaggio televisivo, vincitore della settima edizione di X Factor nel 2014. “Lo ricordo io per te” fa parte di un trittico che comprende la canzone omonima, composta e interpretata da Michele, e il cortometraggio con Lino Banfi e Lucia Zotti, un progetto artistico e personale. Un libro che è un vero e proprio programma di vita e l’autore commenta così:”,Racconto la demenza di mia nonna, che era tornata bambina. Le parlavo della scuola, lei rispondeva: Io oggi sono fuggita dalle bombe”. Un’esperienza di vita realmente vissuta, la storia d’amore dei nonni di Michele, Graziella e Luigi e la malattia che, improvvisamente, cambia tutto. Michele Bravi ha voluto che una parte dei proventi del libro andassero a Airalzh, Associazione Italiana Ricerca Alzheimer Onlus. Molto commovente il cortometraggio, scritto e diretto da Michele Bravi, che permette di condividere una storia d’amore che viene travolta da una malattia come la demenza. Un marito che, con infinito amore, si prende cura di una moglie disorientata dalla malattia per aiutarla in tutti i modi possibili. Un pomeriggio ricco di emozioni con Michele che è riuscito a coinvolgere tutti con una tematica che merita attenzione. Anna Consales