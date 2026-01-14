Michele Riondino al Verdi con “Art”

Presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi è andata in scena la commedia “Art”, diretta e interpretata da Michele Riondino, attore e regista tarantino molto apprezzato dal pubblico italiano. Una commedia divertente di Yasmina Reza, scrittrice e drammaturga francese, che è stata tradotta in 30 lingue. Con Riondino ci sono in scena Daniele Parisi e Michele Sinisi che danno vita ad una performance sull’amicizia con i tre ragazzi, Marc, Serge e Yvan che si organizzano per passare una serata insieme, serata che si trasforma in un momento di rancori e rivalità, facendo emergere la vera natura del loro rapporto basato, purtroppo, su egoismo, vanità e ipocrisia. È un quadro bianco al centro della scena, senza alcun tratto o colore, acquistato da Serge, grande appassionato di arte contemporanea, che accende la discussione sul significato dell’arte. Marc e Yvan tentano di esprimere le loro perplessità circa una tela che non può comunicare nulla poiché è bianca, senza alcun tratto che possa portare a una qualsiasi comprensione o apprezzamento. Serge, però, rimarrà sulla sua posizione e gli amici arriveranno, addirittura, a fare degli scarabocchi che, in seguito, cancelleranno. Può l’amicizia resistere anche se affiorano pesanti incomprensioni? Può una discussione trasformarsi in un confronto serrato sull’amore, l’amicizia e la ricerca di sé stessi? Una scenografia essenziale e suggestiva per uno spettacolo che diverte, ma che, allo stesso tempo, affronta tematiche importanti. Anna Consales