Micorosa – D’Attis (FI): “Plauso a ministro Pichetto Fratin e Sogesid per risultato, ma anche per attenzione alla trasparenza”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Oggi abbiamo condiviso con il Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin la soddisfazione per la conclusione dei lavori e delle bonifiche dell’area Micorosa di Brindisi, un sito di interesse nazionale. Un lavoro a firma della Sogesid, che è braccio operativo del Ministero dell’Ambiente, a cui va un ringraziamento anche e soprattutto per essere riuscita a preservare un appalto così importante dalle mani della criminalità organizzata. Non è scontato perché la mafia è solita porre attenzioni a questi interventi, ma grazie alla competenza e al rigore della stazione appaltante, ovvero il Comune di Brindisi, e di tutti gli attori istituzionali, nazionali e locali, abbiamo portato a segno un risultato atteso da anni nel segno della massima efficienza”.