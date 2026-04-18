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Microcredito sociale, martedì 21 aprile l’assessore Casili presenta la nuova misura regionale

L’assessorato al Welfare della Regione Puglia presenta il nuovo avviso pubblico per l’accesso al Microcredito Sociale, uno strumento pensato per sostenere cittadini e famiglie in condizioni di temporanea difficoltà economica e rafforzare le politiche di inclusione sociale. La Puglia è la prima Regione che offre un finanziamento a tasso zero per affrontare una necessità urgente.

La conferenza stampa si terrà martedì 21 aprile 2026, alle ore 11:30, nella Sala A del plesso assessorati della Regione Puglia, in via Gentile a Bari. Nel corso dell’incontro saranno illustrati nel dettaglio contenuti, finalità e modalità di accesso alla misura.

Interverranno Cristian Casili, assessore al Welfare e allo Sport della Regione Puglia; Valentina Romano, direttrice del Dipartimento Welfare della Regione Puglia; Giovanni Nicola Pes, dirigente e vicesegretario generale dell’Ente Nazionale per il Microcredito, partner della Regione nell’attuazione della misura; Caterina Binetti, dirigente di sezione del Dipartimento Welfare della Regione Puglia.

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