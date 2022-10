MICROCRIMINALITA’ E VIOLENZA – “BRINDISI AL CENTRO”: SI DIA UN SEGNALE CON INTERVENTI FORTI!

Apprendiamo dagli organi di stampa di un incendio doloso appiccato al Centro di Aggregazione Giovanile al quartiere Paradiso cui si somma un altro nei pressi della scuola media “Mameli” nella stessa notte ed altri episodi ormai troppo frequenti di vandalismo nei parchi cittadini e in beni di proprietà comunale. Se non bastassero i danni verso gli immobili, raccogliamo settimanalmente segnalazioni di violenza da parte di baby gang in pieno centro e di tentati furti di auto in strade sicuramente non periferiche. Crisi economica acuita dall’aumento del costo dei servizi primari, disoccupazione giovanile e non, allontanamento scolastico, servizi sociali deficitari. Sono tanti i problemi cui la prossima Amministrazione dovrà far fronte, ma è inaccettabile subire passivamente e supinamente questa situazione. Crediamo convintamente che sia ora che il Sindaco, massima autorità in tema di pubblica sicurezza, intervenga di petto rispetto ad una situazione allarmante e sintomatica di un tessuto economico e sociale cittadino sempre di più in difficoltà. Gli strumenti per intervenire da subito ci sono: l’impiego dei percettori di reddito di cittadinanza in progetti di guardiania e di sorveglianza degli immobili di proprietà comunale potrebbe essere un buon deterrente. Così come convocare una cabina di regia permanente con forze dell’ordine e prefettura consentirebbe di non allentare la presa rispetto a questi fenomeni. Ed, infine, invocare la presenza di un contingente permanente dell’esercito nell’ambito della “Operazione Strade Sicure” farebbe dormire sonni più tranquilli a quella parte di cittadinanza sana già stremata da una situazione generale poco felice. È il momento di intervenire e di farlo subito ed in maniera convinta!

Cordialità

Azione

Brindisi A Colori

Casa dei liberali

Movimento Regione Salento

Partito Repubblicano Italiano

Senso Civico