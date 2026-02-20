“Miglio 365” e “Il Curro” consegnano sedia posturale pediatrica al Perrino

Oggi, presso il Reparto di Pediatria dell’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi, alla presenza del Primario, dr. Francesco Gallo, e del Direttore Medico, dr. Andrea Molino, l’Associazione Culturale MIGLIO 365, l’APS Il Curro e la dott.ssa Emilia Mannozzi per il Polo BiblioMuseale di Brindisi hanno consegnato la sedia posturale pediatrica acquistata grazie ai proventi dell’evento benefico “Brindisi Senza Confini – 2ª edizione”, svoltosi il 12 dicembre 2025 presso il Museo F. Ribezzo.

L’iniziativa ha confermato, ancora una volta, che quando la cultura incontra il cuore, la solidarietà diventa una forza capace di superare ogni limite. Il grande cuore dei brindisini – generoso, concreto, sempre pronto a rispondere quando si tratta di tutelare i più piccoli – ha reso possibile un risultato che va oltre il semplice gesto: è un segno tangibile di comunità, responsabilità e vicinanza.

Il successo dell’evento ha ripagato ogni sforzo organizzativo, trasformando l’impegno condiviso in un dono prezioso per i bambini del reparto. L’obiettivo prefissato, ovvero l’acquisto di una sedia posturale pediatrica destinata ai piccoli pazienti, è stato pienamente raggiunto.

Un risultato che testimonia come la città di Brindisi sappia unirsi attorno a progetti che parlano di cura, cultura e futuro.