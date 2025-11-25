Miglio 365 – Iniziativa su “La salute mentale: una crisi invisibile”

Giovedì 27 novembre 2025, alle ore 18:00, presso la sede sociale dell’Associazione Culturale MIGLIO 365 in Via Pordenone n. 8 a Brindisi, si terrà una nuova puntata del podcast “Caffè tra Amici”, dedicata ad un tema di particolare attualità: la salute mentale, alla luce anche dei più recenti episodi di cronaca.
Con il titolo “La salute mentale: una crisi invisibile”, l’incontro vedrà la partecipazione del Dott. Antonio Frascaro, medico psichiatra, e il Dott. Francesco Parisi, portavoce Forum Terzo Settore Brindisi.
A moderare il confronto sarà l’Avv. Carmela Lo Martire, Presidente dell’Associazione MIGLIO 365.
La cittadinanza è invitata.
La puntata sarà comunque resa disponibile nei giorni successivi sui canali social ufficiali dell’Associazione, per consentire a tutti di ascoltare gli interventi e partecipare attivamente alla discussione pubblica.