Miglio 365 – Iniziativa sui padri separati

Presso la sede dell’Associazione Culturale “Miglio 365”, si è tenuto un incontro molto importante, nell’ambito del podcast “Caffè tra Amici”, sul tema “Padri Separati: La Situazione Attuale”. L’avv. Carmela Lomartire ha introdotto l’incontro. Hanno relazionato sull’argomento: l’avv. Daniela Faggiano, Presidente dell’Ordine degli Avvocati della Provincia di Brindisi, e l’avv. Lorenzo Iacobbi, del Foro di Taranto, esperto in diritto di famiglia. Ha moderato l’incontro il giornalista Renato Rubino. Il divorzio rappresenta un momento di transizione difficile da affrontare per tutta la famiglia. Spesso viene focalizzata l’attenzione soltanto sui figli e sulle madri, ma è importante occuparsi anche dei padri separati. Nel corso degli ultimi anni, però, è cresciuta l’attenzione verso le problematiche che la rottura di una coppia con figli possa avere sul benessere fisico, psicologico e sociale dei padri separati. È necessario considerare che sono in tanti a vivere in difficoltà, tra alimenti da pagare, costi dell’alloggio e, a volte, perdita di lavoro. La realtà dei padri separati rappresenta, purtroppo, un problema da considerare sempre con maggiore attenzione. Spesso i padri separati rappresentano una categoria di nuovi poveri, perché hanno bisogno di trovare un tetto sotto il quale vivere, un luogo accogliente dove vedere i figli e si trovano, così, in una situazione di svantaggio economico. Spesso avviene una vera discriminazione di genere, e ai padri vengono negati diritti e opportunità che sono, invece, concesse alle madri. L’incontro si è rivelato un’occasione unica per sensibilizzare su una tematica di grande rilevanza sociale, anche perché i presenti hanno avuto la possibilità di intervenire con domande e richieste di chiarimenti. Anna Consales