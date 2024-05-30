“Miglio 365” – oggi si parla di autismo

AUTISMO E INCLUSIONE SCOLASTICA
CONTINUANO LE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “MIGLIO 365”.
QUESTA SERA, ALLE ORE 18,30, PRESSO LA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE SITA ALLA VIA PORDENONE N.8, NELL’AMBITO DEL PODCAST “CAFFE’ TRA AMICI” SI PARLERA’ DI “AUTISMO ED INCLUSIONE SCOLASTICA – ESPERIENZE DI VITA E TESTIMONIANZE”.
INTERVERRANNO: LA DOTT.SSA EMANUELA DI COSTE (PSICOLOGA, PSICOTERAPEUTA); LA DOTT.SSA GRAZIA GIAGNORIO (DOCENTE DI SOSTEGNO) E IL DOTT. ALESSANDRO CAZZATO (PRESIDENTE ASSOCIAZIONE “IL BENE CHE TI VOGLIO”-BRINDISI”.
L’INCONTRO SARA’ MODERATO DAL GIORNALISTA MIMMO CONSALES E SARA’ DISPONIBILE IN DIRETTA STREAMING SUL GRUPPO FACEBOOK “MIGLIO 365” E IN DIFFERITA SU INSTAGRAM.
CHIUNQUE PUO’ INTERVENIRE PONENDO DOMANDE AGLI OSPITI.