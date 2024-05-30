Facebook Instagram
formavobis2
ISCRIVITI

“Miglio 365” – oggi si parla di autismo

AUTISMO E INCLUSIONE SCOLASTICA

CONTINUANO LE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “MIGLIO 365”.

QUESTA SERA, ALLE ORE 18,30, PRESSO LA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE SITA ALLA VIA PORDENONE N.8, NELL’AMBITO DEL PODCAST “CAFFE’ TRA AMICI” SI PARLERA’ DI “AUTISMO ED INCLUSIONE SCOLASTICA – ESPERIENZE DI VITA E TESTIMONIANZE”.

INTERVERRANNO: LA DOTT.SSA EMANUELA DI COSTE (PSICOLOGA, PSICOTERAPEUTA); LA DOTT.SSA GRAZIA GIAGNORIO (DOCENTE DI SOSTEGNO) E IL DOTT. ALESSANDRO CAZZATO (PRESIDENTE ASSOCIAZIONE “IL BENE CHE TI VOGLIO”-BRINDISI”.

L’INCONTRO SARA’ MODERATO DAL GIORNALISTA MIMMO CONSALES E SARA’ DISPONIBILE IN DIRETTA STREAMING SUL GRUPPO FACEBOOK “MIGLIO 365” E IN DIFFERITA SU INSTAGRAM.

CHIUNQUE PUO’ INTERVENIRE PONENDO DOMANDE AGLI OSPITI.

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
diventa geometra
no_fumo_torchiarolo
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning