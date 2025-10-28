Miglio 365 – “Sicurezza a Brindisi: criticità, risposte e prospettive”

Giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 18:00, presso la sede sociale dell’Associazione Culturale MIGLIO 365 in Via Pordenone n. 8 a Brindisi, si terrà una nuova puntata del podcast “Caffè tra Amici”, dedicata ad un tema di stringente attualità: la sicurezza urbana, alla luce dei più recenti e allarmanti episodi di cronaca.

Con il titolo “Sicurezza a Brindisi: criticità, risposte e prospettive”, l’incontro vedrà la partecipazione di due autorevoli rappresentanti della Questura di Brindisi: il Dott. Eugenio Cantanna, Capo di Gabinetto e la Dott.ssa Angela Rogges, Dirigente della Divisione Anticrimine.

A moderare il confronto sarà l’Avv. Carmela Lo Martire, Presidente dell’Associazione MIGLIO 365.

L’iniziativa si propone di offrire uno spazio di riflessione e confronto aperto tra istituzioni e cittadinanza, con l’obiettivo di analizzare le criticità emergenti, illustrare le risposte operative in atto e delineare prospettive concrete per il rafforzamento della sicurezza sul territorio.

La puntata sarà resa disponibile nei giorni successivi sui canali social ufficiali dell’Associazione, per consentire a tutti di ascoltare gli interventi e partecipare attivamente alla discussione pubblica.