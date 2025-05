Miglioramento dei servizi all’utenza, siglato Protocollo d’Intesa fra Comune di Brindisi e Asl Br

Con lo scopo di migliorare i servizi all’utenza ed in particolare quelli legati ai consultori familiari, questa mattina è stato siglato un protocollo d’intesa tra il Comune di Brindisi e la Asl Br. Al centro del documento le modalità di utilizzo delle strutture nelle quali dovrebbero essere erogate prestazioni sanitarie. Su questo si sono confrontati il Sindaco di Brindisi, Dott. Giuseppe Marchionna, ed il Direttore Generale Asl, Dott. Maurizio De Nuccio, concordando sulla più organica distribuzione dei servizi offerti all’utenza, grazie all’utilizzo di strutture che sono nella disponibilità dei due Enti e che consentono una migliore offerta sanitaria sul territorio.

In particolare, il Comune di Brindisi, ha manifestato la disponibilità “a concedere in comodato d’uso gratuito all’Asl Br … una struttura sita presso il quartiere Sant’Elia, in via Ligabue n. 2 e una struttura sita presso il quartiere Paradiso, in via Egnazia”. Il Direttore generale Asl ha considerato che “tutte e due le strutture comunali potrebbero essere acquisite all’Asl al fine di riorganizzare ed ampliare l’offerta tramite l’allocazione dei consultori familiari”.

Nel corso dell’incontro, ancora, è emerso che “il Direttore generale si impegna affinché le condizioni si rendano favorevoli ad incrementare l’offerta di prestazioni sanitarie anche sulla frazione di Tuturano”, mentre il Sindaco ha ancora fatto presente che “al fine di migliorare l’offerta dei servizi comunali alla popolazione, anche in ambiti differenti dal solo aspetto sanitario, potrebbe acquisire, in comodato d’uso gratuito dall’Asl Br, l’area del Parco Cesare Braico, ove quotidianamente molti cittadini si recano per attività ludico ricreative e si impegna a garantire una costante manutenzione sia del parco sia dei servizi igienici ubicati all’ingresso dello stesso”.

Conclusa la parte politico-istituzionale, ora spetta ai rispettivi uffici tecnici dare pratica attuazione al protocollo d’intesa siglato questa mattina.