Ha venti anni ed è di Ostuni l’automobilista che ieri era alla guida dell’autovettura che ha investito Junaed Md, un migrante di 21 anni che era a bordo di una bici ai margini della carreggiata, nei pressi dell’Hotel Csrbrun, a Carovigno. Ieri pomeriggio si è costituito ed il pubblico ministero di turno Giuseppe De Nozza lo ha oosto agli arresti domiciliari per omicidio stradale e omissione di soccorso. Il giovane, infatti, era fuggito, lasciando agonizzante la persona investita. Junaed era originario del Bangladesh