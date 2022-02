MILLEPROROGHE: FORZA ITALIA, BENE RIFOMULAZIONE NOSTRO EMENDAMENTO SU CARTELLE ESATTORIALI

“Le difficoltà che imprese e famiglie stanno affrontando, anche a causa della coda lunga della pandemia, così come per il ‘caro bollette’, impongono senso pratico e risolutezza, anche nell’affrontare questioni legate alle cartelle esattoriali e alle rate scadute. Forza Italia si pone da sempre l’obiettivo specifico di contribuire in maniera fattiva a rendere meno gravoso il rapporto impari tra Stato e contribuente. E va nella direzione da noi indicata la riformulazione del governo a un nostro emendamento, della quale ringraziamo la sottosegretario Bergamini, che prevede che i carichi contenuti nei piani di dilazione, per i quali è intervenuta la decadenza dal beneficio anteriormente alla data di inizio della sospensione dei termini di versamento delle cartelle, possono essere nuovamente dilazionati, con riferimento alle richieste di rateizzazione presentate tra il 1 gennaio e il 30 aprile 2022 fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Un chiaro e inequivocabile sostegno concreto ai contribuenti in difficoltà”. Lo affermano, in una nota, il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, i deputati di Forza Italia Stefania Prestigiacomo, Roberto Pella, Mauro D’Attis, Francesco Cannizzaro, Andrea Mandelli,Paolo Russo, componenti della Commissione bilancio di Montecitorio, e il capogruppo azzurro in Commissione affari costituzionali, Carlo Sarro.