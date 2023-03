MILLEPROROGHE – IMPORTANTI NOVITA’ PER LE IMPRESE DELL’AUTORIPARAZIONE

La Confartigianato di Brindisi informa i titolari delle officine di meccatronica, carrozzeria e gommista che hanno 1 anno di tempo per frequentare i corsi di formazione e raggiungere l’abilitazione eventualmente ancora non posseduta, in questo anno, non oltre il 5 gennaio 2024, i corsi che dovranno frequentare saranno di durata ridotta per coloro che hanno iniziato l’attività 10 anni fa, prima del 5 gennaio 2013.

Tutti gli imprenditori del settore che sono interessati ad aggiungere una abilitazione e intendono conoscere gli enti di formazione autorizzati dalla Regione Puglia che organizzano tali corsi e sono in convenzione con la Confartigianato possono inviare mail a teodoropiscopiello@gmail.com oppure contattare il Direttore al 328.8519445.