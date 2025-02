M’illumino leggendo, un successo in biblioteca a Fasano

Bambini e genitori coinvolti nella lettura su temi come sostenibilità, comunità ed ecologia

Si è concluso con grande partecipazione ed entusiasmo “M’illumino leggendo”, il secondo appuntamento della rassegna letteraria “Le città visibili. Storie individuali e sogni collettivi”, promossa dall’associazione SCIA’ APS con il Patrocinio del Comune di Fasano – Assessorato alla Cultura presso la nuova Biblioteca di Comunità “I Portici – Ignazio Ciaia”.

A luci spente e illuminati da una torcia, il laboratorio di lettura gratuito guidato da Francesco Di Palmo, ha accompagnato i piccoli lettori in un viaggio immaginifico tra storie coinvolgenti e atmosfere suggestive per parlare di risparmio energetico, ambiente e comunità. La luce soffusa ha contribuito a creare un ambiente raccolto e magico, favorendo l’ascolto e la concentrazione.

Uno degli obiettivi principali dell’iniziativa è stato quello di sensibilizzare i più giovani al risparmio energetico e all’adozione di stili di vita sostenibili. Attraverso la lettura e il gioco, i bambini hanno appreso l’importanza di piccoli gesti quotidiani che possono fare la differenza per la tutela della comunità e dell’ambiente in cui vivono.

L’appuntamento ha fatto parte anche del programma del Comune di Fasano per “M’illumino di meno”, la campagna promossa dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar” di Rai Radio2 in occasione della “Giornata nazionale per il risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili”.

Il prossimo appuntamento in calendario è per giovedì 6 marzo, sempre in “Biblioteca di comunità” con la presentazione del fumetto “Fantasmi di famiglia” (Ottocervo), pubblicazione di eserdio di Licia Cascione, un racconto che attraversa gli orrori della guerra, consolata e perseguitata da apparizioni soprannaturali ispirate al folclore del Sud. A chiacchierare con l’autrice saranno Giovanni Caramia e Antonietta Rubino.