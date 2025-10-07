Mini-crociere SNIM: nei giorni del Salone Nautico tour gratuiti nel Porto di Brindisi

In occasione dello SNIM – Salone Nautico di Puglia, il Comune di Brindisi presenta le Mini-crociere nel Porto, un’iniziativa gratuita per i partecipanti alla manifestazione, volta a valorizzare il patrimonio costiero e a destagionalizzare il turismo. L’iniziativa è stata finanziata dall’Amministrazione comunale e si svolge in collaborazione con STP e l’Associazione Le Colonne.

“Assieme al sindaco Marchionna e a tutta l’Amministrazione comunale abbiamo deciso di investire per destagionalizzare il turismo – ha dichiarato Giuliana Tedesco, vicesindaca e assessora al Turismo -. La nostra città gode di un patrimonio meraviglioso, in grado di affascinare i turisti non solo d’estate ma durante tutto l’anno. Il nostro dovere è quello di impiegare risorse affinché si promuova questa città dalle potenzialità enormi”.

Le Mini-crociere saranno disponibili per tutto il periodo dello SNIM, cioè dal 9 al 13 ottobre prossimi, e la STP (Società Trasporti Pubblici) metterà a disposizione l’imbarcazione che partirà dal Porticciolo Turistico di Brindisi.

Ogni minicrociera avrà una durata di un’ora e trenta minuti e, accompagnata da una guida turistica per approfondire la storia della città, toccherà le seguenti tappe: Lungomare, Sciabiche, Castello Svevo, Villaggio Pescatori, Isole Pedagne e Castello Alfonsino.

Gli orari di partenza sono così fissati: Giovedì 9, venerdì 10 e lunedì 13 ottobre: alle 10:00 e alle 11:30; Sabato 11 e domenica 12 ottobre: dalle 10:00, 11:30, 13:00 e 14:30.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria, disponibile presso lo stand del Comune di Brindisi all’interno dello SNIM, fino a esaurimento posti.