Ministero dei Sogni, tra il Mediaporto e il Teatro gli eventi inaugurali del primo osservatorio d’innovazione culturale.



A Brindisi si apre una grande stagione dedicata alla pedagogia, l’educazione, le arti, la ricerca sulla cura delle povertà culturali ed educative: il prossimo 3 e 4 ottobre si presenta il primo Osservatorio di innovazione culturale ed educativa denominato IL MINISTERO DEI SOGNI.



Si tratta un progetto pilota regionale che si attiva su scala provinciale e che affonda le sue radici nel progetto Community Library della Regione Puglia grazie al quale Regione Puglia-Polo BiblioMuseale di Brindisi, Provincia di Brindisi, Teatro Pubblico Pugliese e Santa Teresa spa sono riusciti a creare una sinergia di oltre 20 enti pubblici, di adulti e più giovani, che il prossimo 3 ottobre condivideranno il protocollo istitutivo. Oltre ai promotori stessi partecipano attivamente al progetto: la Presidenza del Consiglio della Regione Puglia, la Diocesi Brindisi-Ostuni, ASL – NIAT, Ufficio Scolastico Provinciale, i comuni, le scuole polo per la formazione e i consigli comunali delle ragazze e dei ragazzi della Provincia, la Rete Scuole per il Benessere, la Consulta degli Studenti, la Fondazione Nuovo Teatro Verdi.

A questi si aggiunge l’Università del Salento che avvierà una prima ricerca di lettura dei bisogni e desideri dei più giovani e di analisi e riflessione intorno all’offerta culturale ed educativa di questo spicchio del sud.

Il Ministero dei Sogni sarà un’esperienza di innovazione culturale attraverso la valorizzazione del potenziale creativo delle ragazze e dei ragazzi; un’istituzione culturale pilota che promuove una cittadinanza di diritto all’esperienza formativa e culturale, piena, consapevole, trasversale.



L’intesa settimana di inaugurazione prende il via il 3 ottobre alle 17.30 presso il Mediaporto con il 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐄𝐆𝐍𝐎 𝐃𝐈 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐍𝐓𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 del progetto e del protocollo istitutivo al quale parteciperanno:

Loredana Capone, Presidente del Consiglio della Regione Puglia, Toni Matarrelli, Presidente della Provincia di Brindisi, Giuseppe Marchionna, Sindaco di Brindisi, Emilia Mannozzi, Direttrice Polo Biblio Museale Brindisi – Regione Puglia, Giovanni Luca Aresta, Amministratore Santa Teresa spa, Don Mimmo Roma, Diocesi Brindisi – Ostuni, Luigi D’Elia, coordinatore e curatore del progetto, Aldo Patruno, Dirigente Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Regione Puglia, Fabio Pollice, Rettore Università del Salento, Angela Tiziana Di Noia, Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale, Paolo Ponzio, Presidente Teatro Pubblico Pugliese, Simonetta Albanese, Dirigente Psicologa ASL Brindisi – NIAT, Luigi De Luca, Coordinatore Poli Biblio Museali Regione Puglia, Mina Fabrizio e Roberto Cennoma, per scuole polo formazione Brindisi – ITT Giorgi Brindisi e ITES Calò Francavilla F.na, Diego Caianello, Sindaco Consiglio Comunale Ragazze e Ragazzi di Brindisi per la rete dei CCRR della Provincia di Brindisi, Sara Bevilacqua, attrice e formatrice – la prima sperimentazione artistica del Ministero.



Il 𝟒 𝐨𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞 sarà invece la volta della prima immersione in teatro del progetto: alle ore 18 al 𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐈𝐦𝐩𝐞𝐫𝐨 di 𝐁𝐫𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐢 andrà in scena lo spettacolo E 𝐋𝐀 𝐅𝐄𝐋𝐈𝐂𝐈𝐓𝐀❜, 𝐏𝐑𝐎𝐅?, fortunato spettacolo da anni in tournée in tutta Italia e che vede in scena lo stesso Luigi D’Elia. «È il racconto di un ultimo anno di scuola dove si attraversa la vita di un prof e dei suoi 29 studenti e sistematicamente si inciampa nella parola felicità» spiega l’autore Giancarlo Visitilli a proposito dello spettacolo da lui diretto insieme a Riccardo Spagnulo e prodotto dai Teatri di Bari «C’è spazio a scuola per parlarne? E la scuola può insegnare ad essere felici?». Uno spettacolo inaugurale che non poteva che mettere al centro la scuola come luogo privilegiato per incontrare l’umano. Allo spettacolo sono invitate 𝑙𝑒 𝑠𝑐𝑢𝑜𝑙𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖, 𝑙𝑒 𝑖𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑒 𝑙’intera 𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎𝑑𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑎.



Decine di Enti Pubblici quindi si pongono in ascolto concreto e diretto dei sogni e dei bisogni di ragazze e ragazzi: in Puglia, a Brindisi, le arti cominciano una rivoluzione.



Info:

prenotazione gruppi scolastici per lo spettacolo: 338 773 3796

informazioni su convegno e progetto: 0831 544301 – mediaporto@santateresaspa.it