Ministro Pichetto Fratin: La centrale di Cerano non verrà smantellata a fine 2025

Le centrali a carbone non verranno smantellate a fine 2025, come

annunciato dall’Italia negli anni passati, per poterle riattivare in caso

di una nuova crisi gas. Lo ha detto oggi il ministro dell’Ambiente,

Gilberto Pichetto, parlando a margine del Forum Confcommercio.

Qualche giorno fa, gli amministratori delegati di Enel e di Eni, Flavio

Cattaneo e Claudio Descalzi, avevano espresso dubbi

sull’opportunità di chiudere le centrali a carbone esistenti entro la

fine del 2025 (v. Staffetta 14/04).

Pichetto ha detto: “confermo la cessazione della produzione (a

carbone nel 2025, ndr), come c’è già stata nel 2024. Lo

smantellamento è un altro discorso. Credo che dobbiamo tenere in

standby le nostre centrali a carbone, senza produzione perché non

c’è convenienza economica, ma il quadro geopolitico è ancora tale

che nessuno è in grado di garantirci che il gas non arrivi a 70 euro al

MWh, o ci sia qualche disfunzione nelle pipeline. Avendo le centrali

a carbone, in questo momento ferme perché non ha convenienza

farle produrre, si ha la valvola di riserva”.

(fonte Staffetta online)